Biden: Innsettelsen et signal om et gjenopplivet USA

Joe Biden mener innsettelsesseremonien på onsdag blir et signal om at USA er tilbake. Foto: Matt Slocum / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Joe Biden sier at innsettelsen onsdag, tross at den skjer i en nedskalert versjon og med strenge sikkerhetstiltak, blir et tydelig signal om at USA er tilbake.