Etterretningsrapport advarte om at Kongressen var mål

Politiet i Kongressen trakk våpen da en mobb inntok den amerikanske nasjonalforsamlingen 6. januar. Et mulig angrep ble varslet i en intern rapport tre dager i forveien. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB

NTB

Tre dager før flere tusen Trump-tilhengere stormet Kongressen, advarte en etterretningsrapport fra kongresspolitiet om at nettopp det kunne skje den 6. januar.

I den tolv sider lange rapporten fra 3. januar beskriver kongresspolitiets etterretningsavsnitt hvordan tusenvis av rasende demonstranter, egget av Trump og flankert av høyreradikale og ekstreme militsgrupper, sannsynligvis ville strømme til Washington væpnet til kamp

Denne gangen var målet kongressmedlemmene, skriver Washington Post.

– Tilhengere av den sittende presidenten ser 6. januar 2021 som en siste mulighet til å endre valgresultatet, heter det i rapporten.

– Denne følelsen av desperasjon og skuffelse kan være et motiv for å utøve vold. I motsetning til tidligere protester etter valget, er målet til Trump-tilhengere ikke nødvendigvis motdemonstranter som tidligere, men snarere er Kongressen selv et mål 6. januar.

Den interne rapporten ser ifølge avisen ikke ut til å ha blitt delt med andre etater som FBI, og den er ett av flere signaler som sikkerhetseksperter mener burde ført til at sikkerheten ved Kongressen ble styrket 6. januar.

Under stormingen av Kongressen ble én politimann og én inntrenger drept. Ytterligere tre demonstranter døde av andre årsaker, ifølge nyhetsbyrået AP.