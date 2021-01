Verden har passert 2 millioner coronarelaterte dødsfall

Sørgende tar farvel med et familiemedlem som har dødd av corona under en begravelse i Colombo, hovedstaden på Sri Lanka.

NTB

Verden passerte fredag 2 millioner dødsfall som knyttes til den pågående coronapandemien, viser tall fra Johns Hopkins-universitetet.

Det tilsvarer befolkningen i byer som Brussel, Mekka og Minsk.

Den dystre milepælen ble nådd like over ett år etter at det første tilfellet av coronavirus ble påvist i den kinesiske byen Wuhan.

Det tok åtte måneder å nå 1 million dødsfall, og mindre enn fire måneder seinere er tallet altså 2 millioner.

Tallet baserer seg på informasjon fra helsemyndighetene i verdens land, og forskere mener det reelle tallet døde er betraktelig høyere. Det skyldes mangelfull testing særlig i pandemiens tidlige fase.