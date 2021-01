Berlusconi utskrevet fra sykehus etter hjertesjekk

NTB

Italias tidligere statsminister og politiske ringrev Silvio Berlusconi (84) ble fredag utskrevet fra sykehus etter å ha blitt innlagt med hjerteproblemer.

Berlusconi, som fortsatt er en maktskikkelse i et politisk Italia i regjeringskrise gjennom sitt parti Forza Italia, ble innlagt i Monaco mandag etter å ha fått hjerteproblemer under et besøk i Sør-Frankrike.

En talsmann for Forza Italia bekrefter overfor AFP at Berlusconi ble utskrevet fredag. Tirsdag skrev Berlusconi på Facebook at han er i god form, og at sykehusoppholdet dreier seg om rutinemessige undersøkelser.

Berlusconi var italiensk statsminister i tre perioder kommer 1994 og 2011. Han ble hjerteoperert i 2016 og lå på sykehus med koronavirus i 11 dager i september.