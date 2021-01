Avis: Ivanka Trump nekter livvakter å gå på do i luksusbolig

Ekteparet har så langt ikke kommentert avisoppslaget, men ifølge en talsperson for Det hvite hus er Secret Service-agentene ikke blitt nektet adgang til husets seks toaletter, men de har heller ikke benyttet seg av disse fasilitetene under vaktholdet de siste fire årene.

Da spesialtrente agenter fra Secret Service ba om å få bruke ett av de seks toalettene i den luksuriøse boligen til Donald Trumps datter, skal svaret ha vært «nei».

Hver eneste dag passer livvaktene på at sikkerheten til Ivanka Trump og Jared Kushner er ivaretatt. Som offentlige personer er de blant annet utsatt for trusler. Derfor fotfølges de døgnet rundt.



Sikkerhetsnivået rundt den fasjonable villaen i Washington er høyt, og ingen uvedkommende får nærme seg boligen uten at de først blir sjekket av Secret Service.

Lånte Obamas garasjetoalett



For å løse de sanitære utfordringene ble det satt opp et mobilt, provisorisk festivaltoalett utenfor eiendommen. Etter hvert reagerte naboer på dette, og dermed måtte sikkerhetsagentene se seg om etter en ny løsning, skriver Washington Post.

Ettersom tidligere president Barack Obama bor noen minutters gange fra Ivanka Trumps bolig, ble det inngått en avtale om at livvaktene kunne benytte seg et toalett i eks-presidentens garasje.

Samme toalett blir også benyttet av Secret Service-folk som sørger for vakthold rundt Obamas bolig.

Etter hvert skal belastningen på Obamas garasjetoalett ha blitt såpass stort, og de hygieniske utfordringen så store, at ordningen ble avviklet.

– De trengte et sted å ta en dusj, ta en pause, spise lunsj

Secret Service skal i tillegg ha henvendt seg til Kay Kendall, styreleder for DC-kommisjonen for kunst og humaniora.

Agentene fikk her grønt lys til å disponere toalettene i et bygg som sørger for vakholdet ved ved Naval Observatory i samme område som visepresident Mike Pence bor.



Men etter hvert ble dette for tungvint, ikke minst på grunn av avstanden til Ivanka Trumps hjem som de var satt til å bevokte.

– Jeg synes det var veldig tydelig at de bare trengte et sted å ta en dusj, ta en pause, bruke fasilitetene, spise lunsj. Jeg er glad for å kunne ha hjulpet dem, sier Kendall til Washington Post.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Les også:Trump skal flytte til Florida



Her bor ekteparet Ivanka Trump og Jared Kushner. Sikkerhetsnivået rundt den fasjonable villaen i Washington er høyt, og ingen uvedkommende får nærme seg boligen uten at de først blir sjekket av Secret Service. (AP Photo / Alex Brandon) Les mer Lukk

WC til 25.000 i måneden

Dermed måtte Secret Service-agentene, som passer på Ivanka Trump (39) og Jared Kushner (40), igjen ut på leting etter egnede alternativer.

Etter å ha improvisert med dobesøk på lokale restauranter, landet man til slutt på en permanent ordning i 2017.

Nå kan livvaktene gjøre sitt fornødne, ta en dusj og ivareta håndhygienen på et bad i en kjeller i en privat bolig i samme nabolag som de patruljerer.

Prislappen for leieavtalen skal ifølge Washington Post være på om lag 25.000 kroner i måneden. Hittil har regningen på WC-leien ha kostet amerikanske skattebetalere om lag en million kroner.

«Ber ikke om tilgang til fasilitetene i private boliger»

– Det er første gang jeg noen gang har hørt om en detalj fra den hemmelige tjenesten som måtte gå til disse ytterpunktene for å finne et bad, sier en politimann om toalett-krisen.

Ekteparet har så langt ikke kommentert oppslaget, men ifølge en talsperson for Det hvite hus er Secret Service-agentene ikke blitt nektet adgang til husets seks toaletter, men de har heller ikke benyttet seg av boligens fasiliteter under vaktholdet de siste fire årene.



En talskvinne for de hemmelige tjenestene opplyser at «Secret Service prøver å ha minimal innvirkning på husholdningene de beskytter, og i samsvar med denne praksisen ber ikke hemmelig tjenestepersonell om tilgang til fasilitetene i private boliger».