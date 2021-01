Generalprøve før Biden-seremoni utsatt av sikkerhetshensyn

NTB

En gjennomgang av Joe Bidens innsettelsesseremoni som var planlagt søndag er utsatt på grunn av bekymringen for sikkerheten, melder Politico.

Generalprøven på innsettelsesseremonien er flyttet til mandag, opplyser to kilder til nettstedet. Verken komiteen med ansvaret for overgangsperioden, Secret Service eller komiteen med ansvar for seremonien ønsker å kommentere saken.

Etter forrige ukes storming av Kongressen i Washington er store deler av området rundt Capitol Hill og sentrum av byen stengt av. Nasjonalgarden har sendt mer enn 20.000 soldater for å bidra til sikkerheten.

Sikkerhetsmyndigheter og FBI har advart om økt fare for trusler og opptøyer i alle landets delstater i dagene fram til innsettelsen 20. januar.

Av hensyn til sikkerheten får togentusiast Joe Biden heller ikke ta toget til Washington når han skal tas i ed neste uke. I sine 36 år som senator pendlet han med tog til kontoret i Washington, og han tok toget hjem på sin siste dag som visepresident for fire år siden.