Sverige har passert 10.000 coronadødsfall – professor tror tallet kan øke til 15.000

NTB

Sverige har passert 10.000 coronadødsfall. En professor i epidemiologi tror landet kan få opp mot 5.000 flere dødsfall før pandemien er omme.

Torsdag ble det registrert 351 nye coronarelaterte dødsfall i Sverige. Dermed er det samlede tallet 10.185 døde. Samtidig er det registrert 6.580 nye smittetilfeller i landet, og totalen er nå oppe i 518.783 smittede.

Professor Joacim Rocklöv, som jobber ved Umeå-universitetet, er slett ikke overrasket over de høye dødstallene og frykter at antallet kan øke til mellom 12.000 og 15.000.

– Det er en høy spredning. Mange blir smittet. Det har pågått en stund nå og vil fortsette en god stund til vaksinene gir mer effekt, sier han.

I fjor vår ble en analyse av omsorgsbehov og dødsrate, støttet av blant annet Rocklöv, mye diskutert i Sverige. Et av scenarioene som ble presentert, viste at antallet dødsfall kunne stige til så mye som 40.000 dersom viruset ble sluppet fri i samfunnet.

– Nå er det ikke et realistisk scenario, fordi vi ikke kommer til å tillate det. Men det viser hvor viktig det er å gjøre effektive tiltak for å stoppe smittespredningen, sier han.

Tidobbelt av Norge

Den tidligere statsepidemiologen Annika Linde har gjennomført en analyse av årsakene til den høye dødstallet. Hun peker på to hovedgrunner.

For det første hadde svenskene i startene av pandemien en strategi der viruset ble sluppet fri i samfunnet. For det andre greide ikke svenskene å beskytte de eldre i samfunnet godt nok. Over to tredeler av de døde i Sverige, totalt 6.876, var over 80 år.

– Det viste seg at vi ikke var forberedt på dette, sier Linde, som mener Sverige burde stengt ned landet så fort som mulig da pandemien kom.

– Jeg ser på den strategien som grunnlaget for at vi har fått mange flere dødsfall enn i Norge, Danmark og Finland, sier hun.

Sverige ligger på 26. plass i verden over flest døde per 100.000 innbyggere, viser tall fra Johns Hopkins-universitetet. Sverige har 96,57 dødsfall per 100.000, mer enn en ti ganger flere enn Norge (9,58).

Vaksine

Nåværende statsepidemiolog Anders Tegnell kunne derimot ikke forestille seg at tallene skulle bli så høye som de er blitt. Han forklarer det høye dødstallet med at covid-19 er en farlig sykdom, særlig for syke eldre.

– Om spredningen er høy og man ikke har gode nok forutsetninger for å hindre smitten fra å komme inn på sykehjemmene, er det vanskelig å forhindre høye dødstall, sier Tegnell.

Han peker på at landet nå står overfor et vendepunkt dersom de får vaksinert de som bor på sykehjem.

– Hvis vi når dem i løpet av de neste ukene, noe jeg tror vi kan, vil det drastisk endre utviklingen av antall dødsfall allerede innen en måned, sier Tegnell.