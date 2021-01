Klimaeksperter roper varsko: – Verden går en uhyggelig fremtid i møte

Et kullkraftverk i Wyoming i USA. 17 prominente forskere mener inkompetente politiske ledere har sørget for at fremtiden til planeten er svært usikker.

17 klimaeksperter fra flere forskjellige land kommer med blek prognose for planeten og mener verdenslederne trenger en «kalddusj» for å innse alvoret.

Det er i en forskningsartikkel publisert i Frontiers in Conservation Science 17 forskere fra blant annet Stanford universitetet, UCLA og Flinders universitetet i Australia kommer med en dyster spådom for planeten. De har gått gjennom 150 forskningsartikler om klodens klimatiske endringer og konkluderer at planetens fremtid er «mer fryktelig og farlig enn man generelt tror».

–Vanskelig å fatte selv for eksperter

Til CNN sier Daniel Blumstein, en av artikkelforfatterne fra UCLA, at det ikke er noen overdrivelse å hevde at klimaendringene sammen med tapet av biologisk mangfold utgjør en potensiell fare for sivilisasjonen.

– Kanskje folk forstår det, men de forstår ikke hvor mye det haster, eller kanskje de forstår det, men ønsker ikke å gjøre individuelle offer, sier han til CNN.

– Disse skalaene for truslene mot biosfæren og alle dens livsformer er så vid at det er vanskelig å fatte, selv for velinformerte eksperter, sier hovedforfatter Corey Bradshaw ved Flinders universitetet i Australia i en pressemelding.

– Problemet er forsterket av uvitenhet og kortsiktig egeninteresse, med jakt på rikdom og politiske interesser som hindrer handlingene som er kritiske for at vi skal overleve, utdyper han til Eurekalert.

Inkompetente politikere trenger kalddusj

De mener verdens politiske ledere trenger en «kalddusj» for å innse alvoret i situasjonen, «for verden går en uhyggelig fremtid i møte», heter det i forskningsartikkelen.

Forskerne skylder på politisk inkompetanse og ineffektiviteten til nåværende og planlagte tiltak for å hindre disse fremtidsutsiktene.

– Å stoppe tapet i biologisk mangfold er ikke i nærheten av å være på toppen av noe lands prioriteringsliste. Det ligger langt bak andre bekymringer som arbeidsledighet, helsetjenester, økonomisk vekst eller valutastabilitet, sier professor Paul Ehrlich fra Standford universitetet i pressemeldingen.

Ehrlich har siden 1960-tallet vært omdiskutert etter at han i 1968 i en forskningsartikkel advarte mot overbefolkning og konsekvensene det kunne gi. Så sent som i 2018 forsvarte han den da 50 år gamle forskningsartikkelen overfor The Guardian, og hevdet at dens fremtidsutsikter i det store og hele var korrekt.

Han sier at selv med lyspunkt som at påtroppende president i USA, Joe Biden har lovet å re-forplikte landet til Paris-avtalen innen hans første 100 dager som president, så er det kun smuler sett opp mot utfordringene som venter.

Stor sannsynlighet for forverring

I forskningsartikkelen slår de fast at den ventede trenden med fall i biologisk mangfold, masseutryddelse, klimaendringer og forgiftning av planeten alt er tett knyttet til menneskers overforbruk og befolkningsvekst, og at det med stor sikkerhet vil forverres de neste tiårene, med negativ innvirkning i flere hundre år fremover.

I 2010 gikk lederne i 196 land sammen om å forplikte seg til å redde det biologiske mangfoldet innen 2020, men i en FN-rapport som kom ut i september i fjor konkluderte man med at ingen av Aichi-målene er nådd.



Under et digitalt klimamøte mandag forpliktet minst 50 land seg til å verne 30 prosent av planeten det neste tiåret, for å hindre utryddelse av arter og demme opp for klimaendringene.

