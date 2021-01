Pelosi: – Ingen står over loven

Lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, viser fram resolusjonen i en seremoni før riksrettstiltalen sendes videre til Senatet. Foto: Alex Brandon / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, sier riksrettstiltalen mot president Donald Trump viser at ingen står over loven.