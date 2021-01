Trump fordømmer volden i Washington i ny video – nevner ikke riksrettstiltalen

NTB

President Donald Trump fordømmer volden utført av støttespillere han oppildnet til å angripe Kongressen i Washington for en uke siden og ber om ro i USA.

Det er budskapet i en video den avtroppende presidenten publiserte på Det hvite hus' offisielle Twitter-konto kort tid etter at Representantenes hus onsdag stemte for å stille ham for riksrett for andre gang.

Trump nevner ikke riksrettstiltalen med ett eneste ord i videoen, men han tar avstand fra sine støttespillere som stormet Kongressen. Demokratene mener Trump er ansvarlig for å ha oppildnet til angrepet.

– Jeg vil være veldig tydelig: Jeg fordømmer utvetydig volden vi så i forrige uke, sier han.

Presidenten sier han ble sjokkert og veldig lei seg over det som skjedde og at ingen av hans «ekte tilhengere» ville «noensinne kunne støtte politisk vold».

– De som deltok i angrepene i forrige uke, vil bli stilt for retten, sa han.

To mennesker ble drept og tre andre mistet livet i opptøyene. De folkevalgte måtte gå i dekning, og seremonien der Joe Biden formelt ble utpekt som ny president, måtte avbrytes.

I en skriftlig uttalelse ba han tidligere samme dag alle bidra til å roe ned situasjonen i USA og avstå fra vold og vandalisme.