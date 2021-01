10 republikanere blant 232 representanter som stemte for å stille president Trump for riksrett

Liz Cheney fra Wyoming er en av republikanerne som stemte for å stille president Donald Trump for riksrett. Foto:J. Scott Applewhite / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Ti republikanere stilte seg bak Demokratene da Representantenes hus bestemte at president Donald Trump skal stilles for riksrett for andre gang.