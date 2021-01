Kongressen tar første steg mot riksrett

Onsdag stemmer Representantenes hus over om president Donald Trump skal stilles for riksrett. Han kan bli den første presidenten som ender i riksrettssak to ganger. Foto: Alex Brandon / AP / NTBG

Møtet der Representantenes hus skal stemme over om det skal åpnes riksrettssak mot Donald Trump, er i gang i Washington.

Klokken 9 lokal tid samlet medlemmene i det laveste av de to kamrene seg. På dagsordenen står Demokratenes forslag om å stille presidenten for riksrett. Donald Trump kan dermed bli den første presidenten i USAs historie som opplever dette to ganger.

Riksrettsprosessen er siste mulighet til å få kastet presidenten i kjølvannet av opptøyene som endte med at Kongressen ble stormet forrige uke. Fra før har opposisjonen bedt visepresident Mike Pence til å avsette Trump, noe Pence avviste.

Forslaget det skal stemmes over er så enkelt som mulig og består av ett tiltalepunkt: å oppildne til opprør mot staten. 218 av Husets 435 representanter står som forslagsstillere. De er dermed mange nok til å få flertall.

Dersom onsdagens forslag blir vedtatt, går saken videre til Senatet, som fører riksrettssaker. Det samme skjedde i januar i fjor, i en sak som endte med frikjennelse. Ingen annen president i landets historie har blitt stilt for riksrett to ganger. Det kreves to tredels flertall i Senatet for å dømme og avsette presidenten.

Flere republikanere i Representantenes hus har sagt at de vil støtte forslaget om riksrettssak, blant annet Adam Kinzinger, John Katko og Liz Cheney, datteren til tidligere visepresident Dick Cheney, skriver Cnet. I Senatet har Pat Toomey og Lisa Murkowski sluttet seg til demokratenes krav om at presidenten må gå.