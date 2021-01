– Trump er uberegnelig og hater alt det som nå skjer

– Jeg tror de modererende uttalelsene Trump har kommet med de siste dagene aldri hadde kommet uten at han var redd for føderal straffeforfølgelse og resten av livet i fengsel, mener professor Espen Moe ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTN.

Etter at visepresident Mike Pence avslo å bruke det 25. grunnlovstillegget for å avsette Donald Trump, går det trolig mot riksrettssak nummer to på under ett år.

Det har aldri tidligere skjedd før i amerikansk historie.

– Han innser nå at slaget er tapt, og har en klar interesse av å tone ned ting i så stor grad at riksrettssaken ikke ender med fellende dom, mener USA-ekspert Espen Moe.

Inntil de historiske opptøyene på Capitol Hill, som krevde fem menneskeliv, regnet statsviteren med at USAs avtroppende president ville styre klar av mulige rettslige reaksjoner og bli sittende til 20. januar. Nå er han mer usikker.

– Før 6. januar var svaret mitt at det ikke kommer til å bli noen føderal straffeforfølgelse av Trump. Biden er for opptatt av forsoning til at det skal skje, enten man tror det er mulig eller ikke. Nå er jeg ikke like sikker lenger. Jeg heller fremdeles mot at Trump slipper unna, men i kjølvannet av angrepene på Capitol har sjansen for at Biden toer sine hender og lar justisdepartementet avgjøre dette selv basert på hva som finnes av bevis økt betydelig, påpeker Moe. Han er professor ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

To riksrettssaker på under ett år

Flertallslederen i Senatet, republikaneren Mitch McConnell, mener Trump har begått forbrytelser som kvalifiserer til riksrett.

USAs aller første riksrettssak fant sted i 1868 mot president Andrew Johnson. Han ble frifunnet. I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-skandalen. I 1999 ble president Bill Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med sitt forhold til Monica Lewinsky.

Donald Trump ble frifunnet i riksrettsprosessen mot ham i februar 2020. Spørsmålet er om han slipper unna domfellelse også denne gang.

Flere republikanere har allerede signalisert at de vil stemme for en riksrettstiltale, blant disse er republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, skriver New York Times. Han begrunner dette med Trump har begått forbrytelser som kan kvalifisere til riksrett.

Ifølge CNN vil mellom 10 og 25 av republikanerne i Representantenes hus stemme for en riksrettstiltale. Blant disse er senatorene John Katko, Liz Chene, Adam Kinzinger og Fred Upton.

– Redd for å tilbringe resten av livet i fengsel

Moe tror Trump nå befinner seg i en svært krevende situasjon, og at han er under voldsomt press også fra egne rekker.

Han viser til at Trump i praksis ble umyndiggjort av Pence og Forsvarsdepartementet, da det var disse, og ikke presidenten selv, som måtte tilkalle Nasjonalgarden for å få slutt på opptøyene.

– Talen etter opprøret den 6. januar var helt klart skrevet av noen andre. Han mislikte garantert hvert eneste ord som sto der. Jeg tror de modererende uttalelsene Trump har kommet med de siste dagene aldri hadde kommet uten at han var redd for føderal straffeforfølgelse og resten av livet i fengsel, mener Moe.

Senest i går stemplet Trump de nye truslene om riksrett som «fullstendig latterlige», og mente seg utsatt for «den største heksejakten i politikken historie.» Han beklaget heller ikke innholdet i talen som oppildnet demonstrantene til å storme Kongressen.

En mobb på flere hundre opprørere tok seg inn i Kongressbygningen der de folkevalgte gjemte og barrikaderte seg før de ble evakuert.

– Den største trusselen

– Trump er uberegnelig, og hater alt det som nå skjer. Den største trusselen kommer imidlertid antagelig neppe direkte fra Trump, men fra høyreorienterte grupper rundt omkring i landet, som kan bruke særlig Bidens innsettelse som anledning til opptøyer eller angrep. Det vil neppe skje i Washington DC, hvor det nå er unntakstilstand, men i andre stater, særlig i delstater hvor det er demokratisk kontroll. Da må vi ta for gitt at en del av demonstrantene er bevæpnet, og at det kan komme ut av kontroll, advarer NTNU-professoren.

Han tror innføringen av unntakstilstand har redusert mulighetene for at innsettelsen blir forstyrret av opptøyer og demonstrasjoner.

– Samtidig, med Washington DC i unntakstilstand, er ethvert angrep på hovedstaden en dødsdom. Angrep på delstatsforsamlinger heller enn Washington DC vil aldri kunne bli til noe kupp, og er dermed også en dødsdom, mener Espen Moe.

– Det blir et vanskelig oppgjør

Espen Moe, professor i statsvitenskap ved NTNU.

Han tror det republikanske partiet må ta vanskelige politiske valg i tiden som kommer.

– Det som selvfølgelig også er klart, er at Trump-supporterne ikke kommer til å forsvinne etter 20. januar uten at det republikanske partiet tar et oppgjør med propagandaen om storstilt valgfusk, og det er veldig usikkert om det kommer til å skje. Det blir et vanskelig oppgjør med potensielt store politiske kostnader for de som fronter oppgjøret, som på mange måter blir et oppgjør med alt det partiet har stått for de siste fire årene. Det er dessuten betydelige krefter innad i partiet som har en interesse av å kultivere og opprettholde denne dolkestøtsmyten, poengterer USA-kjenneren.

Han tror Biden er i tvil om den videre strategien for hvordan han kan bli kvitt Trump som et forstyrrende element i tiden som kommer, både før og etter maktovertagelsen.

– Jeg tviler på at Biden har bestemt seg ennå. Han har vært veldig klar på at forsoning er den eneste veien fremover, samtidig som det vil være en katastrofe for det demokratiske partiet, og kanskje også det republikanske, om Trump kan stille til valg om fire år, og i mellomtiden lansere sin egen TV-kanal med Trump-nyheter døgnet rundt, blant annet som kompensasjon for utestengelsen på Twitter.

– Trump kan bli slått konkurs

Når søksmålene etter hvert tikker inn etter Trump går av og hans immunitet i kraft av å være president er over, er spørsmålet hvorvidt Trump igjen klarer å mobilisere massene og eventuelt få sin politiske revansje.

– Søksmål i New York er uunngåelig, og antagelig også i et par andre stater. Det er en fair sjanse for at de søksmålene han har mot seg gjør at vi får større innsikt i økonomien hans, inkludert selvangivelsene. Men merkevaren Trump er helt klart svekket. Han har fått inn et par milliarder fra republikanske velgere etter valget, og kommer ganske sikkert til å bruke de pengene ganske kreativt. Han kan bli TV-stjerne på ytre høyre, han kan bli slått konkurs. Det kommer an på i hvor stor grad kanalene til høyre for Fox går inn for å løfte ham frem som en ny og gjenoppstått Messias etter å ha dødd på korset for det amerikanske folk, avslutter NTNU-professor Espen Moe.