Provins i Kina erklærer krisetilstand etter smitteutbrudd

NTB

I den nordøstlige provinsen Heilongjiang i Kina har myndighetene erklært krisetilstand etter et smittebrudd av koronavirus.

De 37,5 millioner innbyggerne i Heilongjiang får ikke forlate provinsen med mindre det er absolutt nødvendig, mens konferanser og samlinger avlyses.

Restriksjonene kommer etter at det onsdag ble påvist 28 smittetilfeller, der 12 var tilfeller der de smittede ikke hadde symptomer.

Kina har i stor grad fått kontroll over pandemien, men har den siste tiden kjempet mot lokale smitteutbrudd. Til sammen er over 20 millioner underlagt en form for nedstenging i landets nordlige provinser.