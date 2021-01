NTB

Estlands statsminister Juri Ratas går av fordi hans parti er under etterforskning for korrupsjon.

– I dag har jeg besluttet å gå av som statsminister, skrev Ratas på Facebook tidlig onsdag morgen.

Kunngjøringen kom etter et flere timer langt møte i ledelsen i sentrumspartiet, der han er leder.

Partiet er under etterforskning for korrupsjon knyttet til et eiendomsutviklingsselskap.