Pence vil ikke bruke det 25. grunnlovstillegget til å avsette Trump

Visepresident Mike Pence vil ikke avsette president Donald Trump. Foto: AP/NTB Les mer Lukk

NTB

Visepresident Mike Pence skriver i et brev til lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi, at han ikke vil iverksette det 25. grunnlovstillegget.