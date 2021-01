USAs forsvarssjef fordømmer «oppvigleri og opprør» i Washington

Forsvarssjef Mark Milley minner alle USAs soldater om at grunnloven må følges. Foto: AP / NTB

USAs øverste forsvarsledelse fordømmer opptøyene i Kongressen og minner alle USAs soldater om at grunnloven må følges.

Forsvarssjef Mark Milley og resten av forsvarsledelsen kom tirsdag med et klart budskap til soldatene i alle USAs forsvarsgrener.

Soldatene blir påminnet om at de er forpliktet til å støtte grunnloven og avvise ekstremisme.

– Vi var vitne til handlinger inne i kongressbygningen som var i strid med rettsstatens prinsipper. Retten til ytrings- og forsamlingsfrihet gir ingen rett til å ty til vold, oppvigleri og opprør, heter det i uttalelsen, som omtales av CNN.

– Støtter og forsvarer grunnloven

I lys av det som skjedde da Trump-tilhengere stormet Kongressen forrige uke, føler generalene at det var viktig å komme med en uttalelse, skriver kringkasteren.

– Som tjenestegjørende må vi legemliggjøre nasjonens idealer og verdier. Vi støtter og forsvarer grunnloven. Enhver handling som forstyrrer den konstitusjonelle prosessen, er ikke bare i strid med våre tradisjoner, verdier og ed – den er lovstridig, heter det videre i uttalelsen fra Milley og resten av USAs militære sjefsnemnd – generalstab.

– Biden blir øverstkommanderende

I tillegg viser forsvarstoppene til Kongressens sertifisering av valget, og de påpeker at påtroppende president «Biden vil bli innsatt og bli vår 46. øverstkommanderende».

Stormingen av Kongressen og Trumps grunnløse påstander om at det egentlig var han som vant det amerikanske presidentvalget, er blitt omtalt som et forsøk på statskupp.

Uttrykket statskupp brukes imidlertid vanligvis når deler av et lands væpnede styrker deltar i et forsøk på å styrte regjeringen. Forsvarsledelsen i USA har flere ganger signalisert at de ikke vil støtte Trumps forsøk på å få omgjort det offisielle resultatet av presidentvalget.