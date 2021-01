Trump om riksrettsprosessen: – Fører til enormt sinne

NTB

USAs president Donald Trump kaller riksrettsprosessen latterlig og sier den forårsaker et «enormt sinne».

Presidenten sa videre at «vi ønsker ikke vold» da han møtte pressen i Washington før han satte kursen mot Texas tirsdag.

Uttalelsene er de første til pressen siden fanatiske Trump-tilhengere gikk til angrep på Kongressen forrige onsdag.

Han karakteriserte Demokratenes forsøk på å stille ham for riksrett i kjølvannet av stormingen av Kongressen for «helt latterlig».

– En heksejakt

– Det er en fortsettelse av den største heksejakten i politikken historie, sa Trump videre.

– Det er en fryktelig ting de gjør. Vi vil ikke ha noe vold. Aldri vold, la presidenten til.

Han tok ikke selvkritikk for talen han holdt før tilhengerne hans trengte seg inn i kongressbygningen. I stedet beskrev han talen som «helt passende».

I talen gjentok Trump sine grunnløse påstander om at det egentlig var han som vant presidentvalget. Han ba sine tilhengere om å kjempe og marsjere mot Kongressen.

Stemmer over tiltale

Representantenes hus vil onsdag sannsynligvis gi grønt lys til å tiltale presidenten for å ha oppildnet til opprør. 20. januar blir demokraten Joe Biden tatt i ed som ny president.

En eventuell riksrettssak foregår i Senatet, der det er lite sannsynlig at to tredeler av senatorene vil kjenne ham skyldig slik at han blir dømt.

Muren mot Mexico

Trump reiser tirsdag til grensebyen Alamo for å promotere muren mot Mexico.

Under besøket er det ventet at Trump ville fremheve sin regjerings innsats for å stoppe ulovlig innvandring til USA og arbeidet med å bygge den massive grensemuren mot Mexico, som var blant hans viktigste løfter i valgkampen i 2016.

Arbeidet med muren har gått forholdsvis trått. Rundt 700 kilometer er bygd langs den 3.000 kilometer lange Mexico-grensen. Det dreier seg i hovedsak om ombygning av eksisterende barrierer.