Superspreder kan ha smittet senatorer under stormingen av Capitol Hill

Folkevalgte senatorer sier de trolig ble coronasmittet av andre folkevalgte da de måtte stue seg sammen på gulvet for å gjemme seg for de voldelige demonstrantene.

– Jeg er overbevist om at der vi havnet, i det sikrede rommet hvor det var over 100 mennesker og mange republikanere som ikke hadde masker, var en supersprederhendelse, forteller Pramila Jayapal til New York Magazine's The Cut.

Tusenvis av demonstranter brøt seg gjennom sperringene og inntok Kongressbygningen da USAs folkevalgte skulle bekrefte Biden som landets nye president.

Bilder og video dokumenterer hvordan inntrengere gjennomsøkte rom etter rom, brøt seg inn på kontorer og inntok selve hjertet av Kongressbygningen der avstemningen skulle gjennomføres.

– Flere republikanere nektet å bruke munnbind

Jayapal, som representerer Demokratene, testet positivt på corona etter opptøyene. Nå mistenker hun at folkevalgte kolleger kan ha smittet andre i kaoset som oppsto da de måtte ta på seg gassmasker og forberede seg på evakuering.

Demokratenes Pramila Jayap er smittet av corona etter stormingen av Kongressen. Les mer Lukk

– Flere republikanere nektet ikke bare hensynsløst å bruke munnbind, men latterliggjorde hånlig kolleger og ansatte som tilbød dem et, skriver hun på Twitter.

Også et annet Kongressmedlem, den republikanske senatoren Bonnie Watson Coleman (75) fra New Jersey kunngjorde mandag at hun hadde testet positivt for Covid-19. Det skjedde få dager etter at hun og andre medlemmer av Kongressen ble holdt på et hemmelig sted mens opprøret pågikk.

Samtlige senatorer tilbys coronatest



– Mens jeg opplever milde, forkjølelseslignende symptomer, er jeg ved godt humør og vil fortsette å jobbe på vegne av mine velgere, uttaler 75-åringen ifølge Politico.

Ifølge amerikanske helsemyndigheter skal alle som har vært i tett kontakt med en smittet i mer enn 15 minutter, gå i karantene i ti dager.

Samtlige medlemmer av Kongressen har fått tilbud om å bli testet for Covid-19 på grunn av potensiell eksponering da de gjemte seg på Capitol Hill, skriver CNN.