Cuba fordømmer terror-merkelapp fra USA

Et amerikansk og et cubansk flagg henger side om side i Havanna, Cuba samme dag som er ble kjent at USA setter Cuba på liste over land som sponser terrorisme. Foto: Ramon Espinosa / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Cuba anklager USA for politisk opportunisme etter at Trump-administrasjonen igjen satte Cuba opp på liste over stater som sponser terrorisme.