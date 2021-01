Trump og Pence møttes for første gang siden opptøyene

NTB

President Donald Trump og visepresident Mike Pence har snakket sammen for første gang siden stormingen av Kongressen.

En kilde i regjeringen sier de to møttes i Det hvite hus og hadde «en god samtale» der de diskuterte den kommende uken og «reflekterte» over det Trump-administrasjonen har oppnådd de siste fire årene.

De to ble under møtet enige om at «de som brøt loven og stormet Kongressen forrige uke ikke representerer «Amerika først-bevegelsen» som er støttet av 75 millioner amerikanere» og de lover å fortsette å jobbe for landet ut perioden, opplyser kilden.

Pence måtte evakueres til et trygt sted da en mobb oppildnet av Trump gikk til angrep på Kongressen 6. januar.

Demokratene foreslår å tiltale Trump for å ha oppmuntret til opprør, med henvisning til presidentenes uttalelser i forkant av stormingen av Kongressen forrige uke.

Følger neppe oppfordringen

Møtet mellom de to skjer samtidig som demokratene i Representantenes hus forsøker å presse Pence til å bruke det 25. grunnlovstillegget til å avsette Trump.

Tillegget åpner for at visepresidenten og et flertall av regjeringsmedlemmene kan avsette presidenten ved å erklære at han ikke er i stand til å utføre sine oppgaver.

Resolusjonsforslaget blir trolig behandlet i plenum i Representantenes hus tirsdag. Men det er uansett ikke ventet at Pence vil følge oppfordringen.

I så fall ventes det at representantene vil stemme over riksrettstiltalen i løpet av uken – og mest sannsynlig onsdag

Spent mellom Trump og Pence

Kilden i regjeringen nevnte ikke Trumps langvarige sinne over at Pence nektet å bli med på Trumps grunnlovsstridige plan for å endre resultatet av presidentvalget i november.

Personen sa heller ikke om Pence konfronterte Trump for å ha brukt ham som syndebukk og tvitret at han manglet mot mens angrepet på Kongressen skjedde.

En kilde nær Pence sier til CNN at visepresidentens rådgivere nå forsøker å dempe konfliktnivået etter oppstyret som kom etter at presidenten unnlot å sjekke om Pence var i sikkerhet under stormingen av Kongressen.

Fokuset nå er for Pence å forsikre USA om at regjeringen fortsatt fungerer, ifølge kanalen.