USA setter Cuba på lista over land som sponser terrorisme

NTB

Trump-administrasjonen har satt Cuba tilbake på USAs korte liste over stater som sponser terrorisme, og innfører nye sanksjoner.

Å fjerne Cuba fra denne svartelista og gjenreise diplomatiske forbindelser til nabolandet i 2015, regnes blant Barack Obamas fremste utenrikspolitiske prestasjoner som president.

Utenriksminister Mike Pompeo offentliggjorde endringen mandag. Cuba står dermed på samme liste som Iran, Nord-Korea og Syria. Det betyr blant annet personer og stater som driver visse forretninger med Cuba, risikerer å bli gjenstand for amerikanske straffetiltak.

Pompeo viste spesielt til at Cuba huser etterlyste amerikanere, samt fortsatt støtte til Venezuelas leder Nicolás Maduro og colombianske opprørere.

– Med denne handlingen vil vi igjen holde Cubas regjering ansvarlig og sende et klart budskap: Castro-regimet må avslutte sin støtte til internasjonal terrorisme og undergraving av amerikansk rettsvesen, sier Pompeo i en uttalelse.

Han henviser til Cubas tidligere ledere Fidel og Raul Castro.

Isfront i over 50 år

Vedtaket følger en rekke tiltak fra Trump-administrasjonen de siste dagene før Joe Biden tar over Det hvite hus 20. januar. For å fjerne Cuba fra lista, må Bidens påtroppende utenriksminister sette i gang en gjennomgang som beviser at Havanna ikke har vært delaktig i terrorisme på seks måneder.

Få av USAs allierte tror Cuba fortsatt sponser terrorisme.

Obama satte inn store krefter på å bedre forholdet til den kommunistiske øya, en innsats som daværende visepresident Biden støttet fullt ut. Forholdet mellom de to nabolandene hadde da vært frosset siden Fidel Castro kom til makten i 1959.

I likhet med i Iran-politikken, har Trump gått inn for å reversere mange av Obamas beslutninger om Cuba. Han har inntatt en streng holdning til regjeringen i Havanna.

Mange av sanksjonene som Obama-administrasjonen vannet ut eller opphevet etter at de diplomatiske forbindelsene ble opprettet, er gjeninnført.

Strenge sanksjoner

I tillegg til å gå løs på Cuba for støtten til Maduro, har Trump-administrasjonen antydet at Cuba kan ha stått bak eller tilrettelagt for påståtte angrep som påførte titalls amerikanske diplomater hjerneskader i Havanna i 2016.

Blant USAs allierte er det flere som protesterer mot at støtte til Maduro defineres som støtte til internasjonal terrorisme, mens andre avviser blankt USAs påstander om at cubanske myndigheter finansierer eller planlegger internasjonale terrorangrep.

Trump-administrasjonen har innført restriksjoner på flygninger, handel og pengetransaksjoner mellom landene. De siste sanksjonene vil blant annet kunne sette en stopper for de fleste reiser fra USA til Cuba, samt stanse pengeoverføringer som utgjør en sentral inntektskilde for cubanere med slektninger i USA.

Cuba har avvist beskyldningene om terrorstøtte. President Miguel Díaz-Canel har sagt at det er Cuba som er offer for terrorisme og trakk fram et væpnet angrep mot Cubas ambassade i Washington i fjor vår som eksempel.