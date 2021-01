Forvirring rundt Trump-tale

USAs avtroppende president Donald Trump kan ifølge Fox holde en ny tale mandag, men meldingene er ikke bekreftet av andre kilder.

Tidspunktet og temaet for talen er uklart, men Fox' strømmetjeneste NewsNow melder på Twitter at Trump skal tale etter at flere IT-selskaper utestengte ham fra sine plattformer.

Senere sa kanalens studiovert at det har vært rapporter om at Trump skal snakke i løpet av mandagen, men at de ikke har fått endelig bekreftelse på dette, skriver VG.

Heller ikke andre medier har meldt om at Donald Trump skal holde en tale mandag.