Sir Richard Branson i sorg etter morens bortgang

I et rørende innlegg, deler Sir Richard Branson nyheten om at moren hans har gått bort.

Virgin Group-grunnlegger Sir Richard Bransons mor mistet livet etter å ha kjempet mot coronaviruset.

– Jeg er lei for å dele at, som mange andres slektninger og venner, har moren min Eve gått bort med coronaviruset, skriver Branson i et innlegg på bloggen sin mandag.

Ifølge Branson skal søsteren hans Vanessa og nevøen Louis ha vært ved morens side da hun sovnet inn.

– I stedet for å sørge over tapet, vil jeg feire hennes flotte liv, hennes enestående ånd, gleden hun ga til så mange og kjærligheten hun ga oss alle, skriver Branson videre.

Evette Branson ble 96 år gammel. Ifølge sønnen hadde hun fortsatt den samme entusiasmen og energien hun hadde da han var liten.