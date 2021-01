Minst 25 terrorsiktelser etter stormingen av Kongressen

Det er tatt ut minst 25 siktelser for innenlands terrorisme etter at presidentens støttespillere stormet Kongressen 6. januar. Foto: Julio Cortez / AP / NTB

Det er tatt ut minst 25 siktelser for innenlands terrorisme etter at presidentens støttespillere stormet Kongressen 6. januar, melder Reuters.

Det kommer fram i et referat fra en samtale mellom demokraten og kongressmannen Jason Crow og Ryan McCarthy, som har en stilling tilsvarende statssekretær med ansvar for hæren i det amerikanske forsvarsdepartementet.

I samtalen kom det også fram det ble funnet våpen, hjemmelagede brannbomber og andre eksplosiver blant dem som angrep USAs nasjonalforsamling.

Forsvarsdepartementet er klar over at det fortsatt er fare for lignende angrep i dagene fram til og på selve innsettelsesseremonien den 20. januar, opplyser McCarthy. Den dagen blir Joe Biden formelt innsatt som USAs 46. president.

En kilde i forsvarsdepartementet sier til avisen USA Today at soldater, både aktive og reservister, kan ha deltatt i opptøyene og angrepet på Kongressen.

– Det er en bekymring for at soldater kan ha vært involvert, sier kilden og legger til at det amerikanske forsvaret vil etterforske saken.

Til sammen fem personer døde som følge av onsdagens uro i den amerikanske hovedstaden. En kvinne ble skutt og drept av politiet da folkemengden tok seg inn i Kongressen, og tre andre døde av medisinske årsaker som følge av den kaotiske situasjonen. En politibetjent døde senere av skadene har ble påført i sammenstøtene.