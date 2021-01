Mette Frederiksen ber danskene forberede seg på forlenget nedstenging

Danmarks statsminister Mette Frederiksen jublet 27. desember, da den første sykehjemsbeboeren i Danmark ble vaksinert, men varsler nå at vinteren blir preget av restriksjoner. Les mer Lukk

NTB

I et intervju med dansk TV2 sier Danmarks statsminister Mette Frederiksen at det er usannsynlig at noen av landets coronarestriksjoner oppheves 17. januar.