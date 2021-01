Kan vente med riksrett i Senatet til regjeringsmedlemmer er valgt

Jim Clyburn (bak) tror det kan ta tid før selve riksrettssaken i Senatet kommer i gang, for å beskytte påtroppende president Joe Bidens regjeringsutnevnelser.

NTB

Demokratenes innpisker i Representantenes hus sier partiet kan utsette å sende riksrettstiltalen til Senatet fram til det har godkjent Joe Bidens regjering.

Jim Clyburn sier han er bekymret for at en riksrettssak mot Donald Trump vil kunne skape problemer for Biden når han skal nominere regjeringsmedlemmer, som må godkjennes av Senatet.

Det er Representantenes hus som beslutter om en president skal stilles for riksrett, men Senatet som fører selve rettssaken.

Clyburn sier det er speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi, som til syvende og sist beslutter når riksrettstiltalen sendes til Senatet. Han gjentok imidlertid at Representantenes hus trolig begynner på tiltalen allerede denne uka.