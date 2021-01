Sikkerhetsanalytiker: – De sier dette bare er begynnelsen

Et hundretalls demonstranter tok seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. blant dem flere personer fra høyreekstreme miljøer. Nå planlegges det flere lignende aksjoner i ukene fremover, ifølge svensk sikkerhetsanalytiker. Foto: AP / NTB

Høyreekstreme grupper har fått blod på tann etter stormingen av kongressbygningen i Washington D.C. Nå kommer det varsler om flere planlagte angrep i ukene som kommer.

– Mange av disse personene kjenner at de har momentum og sier at dette kun er begynnelsen. Det kan bli en snøballeffekt, sier den svenske sikkerhetsanalytikeren Mollie Saltskog til Aftonbladet.

Mange aktivister som deltok under stormingen viste stolt frem bilder og videoer. De siste dagene har FBI pågrepet om lag 100 personer som brøt seg inn i bygningen eller gjorde andre lovbrudd under opptøyene.

Saltskog jobber som etterretningsanalytiker i Washington D.C for sikkerhetsanalysefirmaet The Soufan Group. Hun har fulgt de høyreekstreme miljøene i USA tett, spesielt de hemmelige forumene de opptrer i, og hun var ikke overrasket over scenene som utspant seg i Kongressbygningen onsdag. De var varslet, og det til og med åpent på sosiale medier som Twitter.

Tre datoer skiller seg ut

I forumene planlegger aktivistene nye opptøyer og bevæpnede protester. Det er ifølge den svenske analytikeren tre datoer som stikker seg ut de neste ukene.

Twitter brukte som del av bakgrunnen for å utestenge Donald Trump permanent fra plattformen, at det hadde kommet trusler om nye angrep neste helg, 17. januar. Men da ikke bare mot kongressen og hovedstaden, men mot alle de ulike delstatenes hovedsteder og deres føderale bygninger.

Twitter mener det er sannsynlig at meldingene fra Trump kan inspirere andre «til å gjenskape de voldelige handlingene som fant sted 6. januar», og at det finnes «flere indikatorer» på at de blir oppfattet som «oppmuntring til å gjøre dette».

Skutt aktivist sett på som martyr

Det er også planlagt en marsj for Ashli Babbitt 19. januar. Hun ble skutt av politiet under opptøyene og døde senere av skadene. Saltskog sier til Aftonbladet at Babbitt glorifiseres som martyr av arrangørene.

Protestene skal kulminere i det som man på forumene kaller «Million Militia March» under innsettelsen av Biden 20. januar.

– Forhåpentligvis kommer trusselen fra hjemlige ekstremister til å bli tatt mer seriøst fremover. Mye handler om folks sosioøkonomiske situasjon, arbeidsledighet, raseforhold og mennesker blir radikalisert når de blir desperate eller trenger en forklaring på hvorfor deres ikke ikke har noen mening. Jeg misunner ikke arbeidet Biden har foran seg når han skal forsøke å samle nasjonen, sier Saltskog til Aftonbladet.