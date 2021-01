Politifolk deltok i stormingen av Senatet

NTB

Flere politifolk og minst én politisjef deltok i stormingen av Senatet, som kostet fem mennesker livet, skriver Washington Post.

Politifolk fra blant annet California og Texas var å finne blant Trump-tilhengerne som onsdag stormet bygningen i et forsøk på å hindre at Joe Biden formelt ble utpekt til USAs neste president, skriver avisen.

Flere delstater har varslet at de etterforsker medlemmer av politiet som deltok under opptøyene, og som nå risikerer å få sparken eller kan vente seg andre disiplinære reaksjoner.

Seattles fungerende politisjef Adrian Diaz opplyser at to av hans medarbeidere er suspendert, mistenkt for å ha deltatt i opptøyene.

I Oakland i California etterforskes flere politifolk som ikke selv var til stede i Washington, men som i sosiale medier har gitt sin støtte til dem som deltok.

– Våre medlemmer kan ikke delta eller støtte noe slikt, og vi vil fjerne dem som eventuelt gjør det, heter det i en kunngjøring fra Oakland Police Department.