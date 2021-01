USA dropper selvpålagte diplomatiske begrensninger overfor Taiwan

NTB

USAs utenriksminister Mike Pompeo kunngjorde lørdag at USA opphever selvpålagte begrensninger for diplomatiske kontakter med Taiwan.

Begrensningene som nå oppheves, angår hvordan amerikanske diplomater og embetsmann har kontakt med taiwanske embetsmenn, heter det i en uttalelse som siteres av CBS-reporteren Christina Ruffini.

Torsdag kunngjorde USAs FN-ambassadør Kelly Craft at hun ville besøke Taiwan. Kina har lenge stoppet landet fra å få FN-medlemskap.

– Taiwan er et levende demokrati og en pålitelig partner for USA, skriver Pompeo, som legger til at begrensningene som oppheves var innført for å blidgjøre Kina.

Taiwan har hatt en uavhengig regjering siden 1949, men Kina anser øya som del av sitt territorium. Siden 1979 har ikke USA hatt et offisielt forhold til landet, men båndene er blitt tettere under president Donald Trump.