Ni pågrepet i demonstrasjoner mot coronatiltak i Danmark

NTB

Ni personer er pågrepet etter at gruppen «Men in black» avholdt demonstrasjoner mot smitteverntiltak i Aalborg og København lørdag.

Ifølge gruppens Facebook-side kjemper den for frihet og lørdagens demonstrasjoner var rettet mot restriksjonene som er innført av danske myndigheter i kampen mot coronaviruset.

I Aalborg ble fem personer pågrepet, og ytterligere en siktet, for brudd på fyrverkeriloven. Det deltok rundt 50–60 mennesker i demonstrasjonen i Aalborg.

Det ble også holdt en demonstrasjon med rundt 250 deltakere i København. Der ble fire personer pågrepet, en av dem for brudd på fyrverkeriloven, to for vold mot tjenestemann og en for ikke å etterkomme politiets pålegg.