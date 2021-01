Demokratene bekrefter at riksrettsprosessen starter mandag

NTB

Kongressrepresentanten Ted Lieu bekrefter at prosessen for å stille president Donald Trump for riksrett vil begynne mandag.

180 representanter har skrevet under på forslaget, skriver Lieu på Twitter.

Lieu er en av de tre som har utarbeidet riksrettsforslaget. Trump anklages i forslaget for å ha misbrukt makten sin og oppildnet til opprør, etter at støttespillere av ham onsdag stormet Kongressen da de folkevalgte godkjente valgresultatet. Trump ble også stilt for riksrett vinteren 2020.

Selv om riksrettsprosessen startes opp igjen, er det langt fra sikkert at Trump blir felt denne gangen heller. Prosessen kan ta lang tid, og det kreves et flertall på to tredeler i Senatet, for å felle presidenten.