Prinseparet Harry og Meghan dropper sosiale medier

NTB

Britiske prins Harry og prinsesse Meghan blir ikke lenger å se på Facebook og Twitter. De kunngjorde lørdag at de kutter ut sosiale medier.

Ifølge The Times er det hatet paret har møtt i de sosiale mediene som gjør at de nå sletter sine kontoer. Avgjørelsen varslet prinseparet på den offisielle Instagram-kontoen til hertugen av Sussex, der de hadde bygget seg opp en følgerskare på mer enn 10 millioner.

En kilde nær paret sier til The Times at de heller ikke planlegger å bruke sosiale medier for sin nye Archewell-stiftelse, og at det er svært usannsynlig at de i framtiden oppretter private kontoer.