Paven ut mot kongressopprøret: – Det må fordømmes

NTB

Pave Frans er forbløffet over opprøret i Washington onsdag. Det må fordømmes, sier paven, og påpeker at det alltid vil være krefter som motarbeider demokratiet.

Fem personer, blant dem en politibetjent, døde da sinte Trump-tilhengere tok seg inn i kongressbygningen onsdag. I et intervju med Mediaset som skal sendes søndag, sier paven at det er viktig å lære av hendelsen og at grupper som ikke føler seg integrert i samfunnet vil få voldelige utbrudd.

– Det vil alltid være noe som ikke virker, noen som vender seg mot samfunnet, mot demokratiet og mot det som er til fellesskapets gode. Takk Gud for at dette eksploderte ut i åpenheten, så det kan bli sett og tatt tak i, sier paven.

– Dette må fordømmes, denne bevegelsen, uansett hvem de er, sier paven.