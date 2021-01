Honduras' president mistenkes for å ha hjulpet narkobaroner

NTB

Amerikanske statsadvokater hevder de er sikre på at Honduras' president Juan Orlando Hernandez ga utstrakt hjelp til narkobaroner som smuglet stoff til USA.

Hernandez skal ha latt seg bestikke av narkotikasmuglere, og beordret landets militærstyrker til å beskytte et kokainlaboratorium og kokainforsendelser på vei til USA.

I rettsdokumentene blir Hernandez blant annet sitert på at han ville «dytte dopet opp i nesa på gringoene» og oversvømme USA med kokain. Dokumentene er lagt fram i forbindelse med en sak mot smugleren Fuentes Ramirez, som anklages for å produsert flere hundre kilo kokain i måneden.

Presidenten er foreløpig ikke siktet i saken, og hevder at han ikke har noen forbindelse til narkotikasmuglere. Imidlertid ble hans egen bror dømt i en tilknyttet rettssak i 2019. Presidenten ble da anklaget for å ta imot over 8 millioner kroner i bestikkelser fra den mexicanske narkobaronen Joaquín «El Chapo» Guzmán, en anklage som dukker opp igjen i de nye rettsdokumentene.

Hernandez har vært Honduras' president siden 2014, og ble gjenvalgt i 2017. Presidentperioden hans utløper i januar 2022.