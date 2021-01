Richard (60) tok seg inn på Pelosis kontor – nå er han arrestert

Richard Barnett (60) har beina på skrivebordet til speaker Nancy Pelosi under stormingen av Kongressen i USA onsdag. Nå er han pågrepet.

Bildet av Richard Barnett med beina på skrivebordet til speaker Nancy Pelosi under stormingen av Kongressen i USA, gikk verden rundt. Nå er han pågrepet.

Fredag meldte flere amerikanske medier at Barnett (60) hadde blitt pågrepet i sitt hjem i Arkansas. Han er siktet for å trenge seg inn på et forbudt område, tvinge seg inn på området ved bruk av vold og tyveri fra offentlig eiendom.

FBI melder om pågripelsen i en pressemelding.

Skrøt av hendelsen

Richard Barnett ble pågrepet av FBI i sitt hjem i Arkansas fredag. Les mer Lukk

Barnett selv har skrytt av av hendelsen. Han sier han tok en konvolutt med Pelosis brevhode fra kontoret og etterlot seg 25 cent og en ufin beskjed til Pelosi.

– Da politiet kom inn med pepperspray, da jeg at jeg hadde betalt for konvolutten, så den er min. så gikk jeg, fortalte han til New York Times utenfor kongressbygningen i timene etter.

Flere hundre Trump-tilhengere stormet Kongressen i Washington D.C onsdag i forbindelse med at Senatet og representantenes hus formelt skulle bekrefte at Joe Biden vant presidentvalget.

Slik etterlot demonstrantene seg kontoret til Nancy Pelosi. Midt på pilten la de igjen en lapp der det sto "Vi vil ikke gi etter". Les mer Lukk

Pelois ansatte har fortalt at kontoret ble vandalisert og at blant annet en laptop fra et konferanserom var stjålet. Utstyret var kun brukt til presentasjoner, og inneholdt ikke sensitivt materiale, sier en talsperson til NBC News.

Dusør for informasjon om rørbomber

Nærmere 100 personer er så langt pågrepet i forbindelse med stormingen, inkludert et republikansk medlem av delstatsforsamlingen i West Virginia.

USAs føderale politi FBI har utlovet 50.000 dollar, drøyt 420.000 kroner for tips om hvem som utplasserte rørbomber utenfor kontorene til Republican National Committee og Democratic National Committee.

De to bombene ble funnet samtidig med at Senatet ble stormet, men ble uskadeliggjort før de eksploderte.

Samler informasjon

FBI har også etablert et nettsted der de samler informasjon, bilder og videoer av Trump-tilhengerne som deltok i stormingen på Capitol Hill.

Mange av deltakerne tok selv bilder og delte dem i sosiale medier, og aktivister bistår også med å spore opp disse og overlevere dem til FBI.

Jobben ble gjort lettere ved at mange av deltakerne ikke bar ansiktsmaske, til tross for coronapandemien som herjer i USA.

– Selv om du har forlatt regionen så kan du fremdeles forvente deg at vi kommer på døren dersom vi finner ut at du har deltatt i de kriminelle handlingene ved kongressbygningen, sier Steven D'Antuono som leder FBIs feltkontor i Washington D.C til CNN.

Fire demonstranter omkom under de kaotiske scenene, en kvinne ble skutt og døde av disse skadene, mens de tre andre døde av «medisinske komplikasjoner». Også en politibetjent mistet livet.

Les også: Biden kaller dem som stormet kongressbygget for terrorister