Nesten seks av ti amerikanere vil at Trump straks går av

Hele 70 prosent er misfornøyd med Trumps opptreden før stormingen av Kongressen. Foto: John Minchillo / AP / NTB

NTB

Et flertall av amerikanere, 57 prosent, ønsker at president Donald Trump straks skal gå av, ifølge en meningsmåling gjort av Ipsos for Reuters.