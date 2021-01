Ferieparadis drukner i søppel: – Det har vokst i omfang

Verdenskjente strender på Bali oversvømmes av tonnevis av søppel - hver dag.

I 2017 erklærte indonesiske myndigheter søppelkrise på Bali etter at mange av de hvite sandstrendene var forvandlet til rene søppeldynger. Søppel som ligger i havet skyldes opp på strendene.

Nå mener miljøvernere at situasjonen er forverret, og peker på monsunvær, dårlig avfallshåndtering og en global havforurensningskrise.

Fredag og lørdag ble det angivelig fjernet rundt 90 tonn søppel på de tre strendene Kuta, Legian og Seminyak.

– Vi har virkelig arbeidet hardt for å rydde opp på strendene, men det kommer bare nytt avfall, sier Wayan Puja, ansatt ved Badung-områdets miljø- og sanitetsbyrå, til nyhetsbyrået AP.

Les også:– Vi får Europas søppel!



Fredag ble det fjernet rundt 30 tonn med søppel fra tre strender på Bali. Her ved Kuta beach. Les mer Lukk

– Vokst i omfang

Fredag ble det fjernet 30 tonn, mens lørdag ble dobbelt så mye søppel fjernet fra de paradisiske strendene.

– Det er ikke noe nytt, og det er ikke overraskende. Det skjer hvert år, og det har vokst i omfang det siste tiåret, sier Denise Hardesty, ekspert på global plastforurensingen, til AP.

Hardesty er ansatt som forsker ved vitenskapsbyrået CSIRO i Australia.

Balis strender er utsatt for mye havplastsøppel når monsunregn og kraftig vind blåser fra vest mot øst. Myndighetene i Indonesia har satt som mål å redusere plastforsøplingen i sjøen med 70 prosent innen 2025.

Les også:Feriested innfører mobilforbud ved bassenget



Slik er vi vant til å se den populære stranden Kuta på Bali. Les mer Lukk

– Den mest ødeleggende katastrofen

Vanligvis ville det vært tusenvis at turister på Bali på denne tiden av året, med den pågående coronapandemien har satt en effektiv stopper for de reiselystne.

Øya er helt stengt for internasjonale turister, noe som rammet Bali hardt økonomisk.

– Coronapandemien er den mest ødeleggende katastrofen for turismen på Bali, har viseguvernør Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati uttalt til CNN.

Turistminister i Indonesia har tatt til orde for å vaksinere rundt 70 prosent av Balis befolkning, i et forsøk på å gjenåpne øya for utenlandske turister.