Pompeo har møtt påtroppende utenriksminister Blinken

NTB

USAs utenriksminister Mike Pompeo møtte fredag for første gang Antony Blinken, som er Joe Bidens valg til utenriksminister i sin nye regjering.

Pompeo har vært en av Trumps sterkeste støttespillere, men sier nå at han har møtt Blinken for å sørge for jevn og ryddig maktovertakelse. Han vil også sørge for at amerikanske interesser utenlands er beskyttet, ifølge en uttalelse fra utenriksdepartementet.