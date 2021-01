NBC: Justisdepartementet vurderer ikke oppviglerisiktelse mot Trump

President Donald Trump talte ved et folkemøte der mange deltakere i mobben som stormet kongressbygningen også var til stede onsdag.

NTB

Det amerikanske justisdepartementet uttaler fredag kveld at deres etterforskning fokuserer på stormingen av kongressbygningen og ikke folkemøtet i forkant.

Det betyr at det ikke vil følge en siktelse for oppvigleri mot president Donald Trump, som talte på møtet, ifølge NBC-journalisten Ayman Mohyeldin.

Torsdag uttalte statsadvokat Michael Sherwin i Washington D.C. at alle muligheter fortsatt var på bordet etter at en voldelig mobb stormet kongressbygningen onsdag, og at han så på alle involverte aktører. Det inkluderte president Donald Trumps rolle i å oppildne folkemengden.

– Vi venter ikke noen siktelser i den retning, uttaler en talsperson for justisdepartementet om personene som talte på møtet.