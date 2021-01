Pelosi har spurt om muligheten for å frata Trump atomvåpentilgangen

NTB

Speaker Nancy Pelosi i Representantenes hus har snakket med den amerikanske forsvarssjefen om muligheten for å hindre Trump fra å starte atomkrig.

– I morges snakket jeg med forsvarssjef Mark Milley for å diskutere mulige forholdsregler for å hindre en ustabil president fra å starte krigshandlinger eller få tilgang til atomvåpenkodene og starte et atomangrep, skriver Pelosi i et brev til partigruppa som Hearst TV-journalisten Mark Andrew har fått tilgang til.

Pentagon bekrefter at telefonsamtalen fant sted, ifølge journalisten Katie Bo Williams. Dave Butler, en talsperson for Milley, sier at Pelosi tok initativ til telefonsamtalen og at Milley svarte på spørsmålene hennes.

I brevet takker Pelosi partikollegene for måten de håndterte onsdagens storming av Kongressen, delte nyheten om at en politimann døde under opprøret, og uttalte at hun håper på svar fra Mike Pence om muligheten for å fjerne Trump fra presidentembetet. Pelosi har gjort det klart at dersom ikke Pence gjør dette, vil Demokratene forsøke å stille Trump for riksrett.

I tillegg kunngjorde hun at det vil bli tilbudt ressurser for å hjelpe politikerne med traumehåndtering etter onsdagens angrep.

En medhjelper av Pelosi opplyste fredag at en PC tilhørende Pelosi ble stjålet i stormingen av Kongressen onsdag, ifølge Reuters. Den skal ha blitt brukt hovedsaklig til presentasjoner og lignende. Det er uvisst om det er mulig å hente ut sensitiv informasjon fra datamaskinen. Den demokratiske innpiskeren Jim Clyburn har på sin side fått iPaden sin frastjålet, skriver journalisten Hugo Lowell.