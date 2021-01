Trump bekrefter at han ikke deltar i Joe Bidens innsettelse

Sittende president Donald Trump sier at han ikke vil delta i innsettelsen av påtroppende president Joe Biden om under to uker.

USAs president Donald Trump skal ikke delta i seremonien der Joe Biden formelt blir innsatt som USAs 46. president den 20. januar.

– Til alle som har spurt, jeg kommer ikke til å delta i innsettelsen på 20. januar, bekrefter Trump selv på Twitter. Han oppgir ingen årsak for ikke å delta.

Det er ventet at visepresident Mike Pence vil delta i innsettelsen, men det er foreløpig ikke bekreftet. Den forrige presidenten fra Det republikanske partiet, George W. Bush, har imidlertid bekreftet at han vil delta. Det vil også de to tidligere demokratiske presidentene Bill Clinton og Barack Obama, skriver CNN.

Pence deltar trolig

På torsdag innrømmet Trump i en videohilsen at hans periode snart var over, men han nevnte ikke Biden ved navn og erkjente heller ikke eksplisitt at han tapte presidentvalget i november.

I videohilsenen, som brøt tydelig med det meste han har sagt før, sa Trump at han ville sørge for en jevn, ordentlig og sømløs maktovertakelse. Med den nye Twitter-meldingen går Trump langt i å undergrave gårsdagens melding.

Tradisjonelt er deltakelsen i etterfølgerens innsettelse et symbol på fredelig maktovertakelse i USA.

Ikke skjedd siden 1869

Kun tre presidenter har tidligere tatt et aktivt valg om ikke å delta i etterfølgerens innsettelsesseremoni. Siste gang det skjedde var i 1869, da Andrew Johnson ikke deltok på etterfølgeren Ulysses S. Grants innsettelse. De to andre var John Adams i 1801 og John Quincy Adams i 1829.

I tillegg deltok ikke Woodrow Wilson i etterfølgerens innsettelse i 1921, grunnet svak helse. Richard Nixon gikk av som president i 1974, et enestående tilfelle i amerikansk historie, og deltok heller ikke i Gerald Fords innsettelse.

Vold og opptøyer

Onsdag stormet en gjeng med Trump-tilhengere Kongressen etter en tale fra presidenten foran tusenvis av mennesker som demonstrerte mot valgresultatet.

Kongressen måtte stoppe den seremonielle behandlingen av valgresultatet, og kongressmedlemmer ble evakuert. Volden og opptøyene som oppsto, er blitt sterkt fordømt av politikere i begge partier, samt av internasjonale ledere.

Domstoler har åpnet for å undersøke Trumps rolle i å oppildne mobben, og myndighetene vurderer bruk av det 25. grunnlovstillegget for å fjerne Trump eller gå til ny riksrettssak.