AP: Riksrettsprosessen kan starte mandag

NTB

Tre demokrater vil legge fram et forslag om å begynne riksrettsprosessen mot Donald Trump allerede mandag, ifølge nyhetsbyrået AP.

AP siterer to kilder som er kjent med prosessen innad i partiet. Forslaget fra de tre representantene David Cicilline, Jamie Raskin og Ted Lieu kan føre til at det blir en avstemning i Representantenes hus om Trump skal stilles for riksrett allerede i midten av kommende uke.

Dersom visepresident Mike Pence og resten av ministrene ikke bruker det 25. grunnlovstillegget for å fjerne Trump, vil Representantenes hus raskt starte prosessen om riksrett, uttalte representanten Katherine Clark til CNN tidligere fredag.

– Donald Trump må fjernes fra embetet. Og vi kommer til å fortsette med alle verktøy vi har for å sørge for at det skjer for å beskytte demokratiet vårt, sa Clark.

Ministere har gått av

Det 25. grunnlovstillegget åpner for at visepresidenten og halve regjeringen kan varsle Kongressen om at presidenten er uegnet, som fører til at visepresidenten overtar makten.

Men det er svært usannsynlig at Pence vil gjøre dette nå, ifølge en kilde nær presidenten som CNN har snakket med. Pence har ikke sagt noe offentlig om muligheten for å bruke grunnlovstillegget til tross for massivt press.

To ministere, samferdselsminister Elaine Chao og utdanningsminister Betsy DeVos, har sagt opp som følge av Trumps rolle i å oppildne stormingen av Kongressen. Det gjør at det kan bli vanskeligere å få det nødvendige flertallet i regjeringen.

Andre riksrettsprosess?

Speaker Nancy Pelosi og hennes medhjelpere i ledelsen i Kongressen snakket sammen torsdag om å avholde en rask riksrettsavstemming. Den overveldende holdningen var at man skulle fortsette prosessen, ifølge flere av CNNs kilder.

Selv om enkelte mente det var å gå for langt, og at det ville vende Trump-tilhengere enda mer mot Demokratene, var de fleste toppdemokratene, inkludert Pelosi, enige om at Trump må holdes ansvarlig for sine handlinger, ifølge kilden.

Selv om riksrettsprosessen startes opp igjen, er det langt fra sikkert at Trump blir felt denne gangen heller.