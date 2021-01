Joe Biden vil ikke ta stilling til om Trump bør fjernes

Påtroppende president Joe Biden vil ikke blande seg inn i diskusjonen om hvorvidt Donald Trump bør avsettes knapt to uker før Trump forsvinner ut av Det hvite hus. Foto: Susan Walsh / AP / NTB

NTB

Påtroppende president Joe Biden sier det er dagens regjering som må avgjøre hvorvidt Donald Trump skal avsettes.

En rekke demokrater har krevd at visepresident Mike Pence overtar som president ved å bruke det 25. grunnlovstillegget. Det åpner for at en president kan avsettes hvis han er uskikket til vervet.

Ifølge en rådgiver i Bidens overgangsteam er Biden og visepresident Kamala Harris nå opptatt av å gjøre sin plikt. De konsentrerer seg om forberedelsene til maktovertakelsen 20. januar, ifølge Andrew Bates.

Biden har heller ikke tatt stilling til hvorvidt Trump bør stilles for riksrett, slik flere demokrater har tatt til orde for.