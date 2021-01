EU inngår avtale om 300 millioner ekstra doser av Pfizer-vaksine

NTB

EU utvider avtalen med Pfizer og kan kjøpe opptil 300 millioner ekstra doser av selskapets vaksine, opplyser EU-kommisjonen.

75 millioner av de nye dosens skal leveres i andre kvartal, mens resten kommer senere i år.

– Vi må vaksinere så mange europeere så raskt som mulig, sier EU-kommisjonens leder på en pressekonferanse fredag. Hun understreker at innsatsen for å bygge opp økonomien etter koronakrisen er avhengig av at man får bukt med pandemien.

Norge er dekket

Utvidelsen av innkjøpsavtalen med Pfizer innebærer at EU dobler tilgangen til den første vaksinen som ble godkjent for bruk i Norge og EU. Norge er også omfattet av innkjøpsavtalene EU har inngått med vaksineprodusentene.

– Det fine er at vi allerede har en avtale på plass, så det trengs ingen vanskelige forhandlinger. Vaksinen er allerede godkjent, så det er ingen nye prosedyrer. Det betyr også at medlemsstatene kjenner vaksinen og vet hvordan den skal håndteres, sier von der Leyen.

Med de godkjente vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna har EU nå sikret seg nok doser til å vaksinere 380 millioner europeere.

– Det tilsvarer 80 prosent av befolkningen, sier EU-toppen.

– Bred portefølje

EU har fått kritikk for å ha bestilt for få vaksinedoser og havnet for langt bak i køen. Von der Leyen mener derimot at EU har valgt rett strategi.

– Det vil komme flere vaksiner i dagene og ukene som kommer. Dermed vil vi ha mer enn nok vaksiner innenfor en rimelig tidshorisont, sier von der Leyen.

– Dette viser at veien vi tok sammen, er den rette. Vi har bygget opp en bred portefølje. det har vært viktig fordi ingen kunne si i sommer hvilke vaksiner som ville bli godkjent.