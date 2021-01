Pelosi ber Pence erklære Trump uegnet som president

Under en pressekonferanse 7. januar krevde Speaker Nancy Pelosi at visepresidenten tar over som president.

Speakeren i Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, sier hennes partigruppe vil sette i gang riksrettsprosedyren om ikke Donald Trump fjernes som president.

Uttalelsen kom under en pressekonferanse torsdag kveld.

Pelosi viser til det 25. grunnlovstillegget, som åpner for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten erklæres uegnet for presidentembetet.

– Hvis ikke visepresidenten handler nå så vil Kongressen forberede riksrettsprosedyre, sa Pelosi under pressekonferansen.

– Sett landet først



I tillegg til en rekke demokrater har minst et republikansk kongressmedlem stilt seg bak Pelosi, skriver CNN. Det 25. grunnlovstillegget krever at visepresidenten og et flertall i kabinettet stemmer over å fjerne Trump som president grunnet uegnethet. Skulle dette skje tar visepresident Mike Pence over Trumps rolle.

Speakeren kaller Trump en veldig farlig person som ikke bør fortsette i embetet og kaller det en nødssituasjon av høyeste grad.

– Vi må unngå at presidenten forårsaker mer harme de kommende dagene. Nå skrives det historie, og jeg ber visepresidenten om å sette landet foran politikken og handle, sier Pelosi.

Også Demokratenes mektigste senator, Chuck Schumer, har oppfordret Pence og regjeringen til å avsette Trump.

Pelosi hyllet også enkelte «modige» republikanere som hun sier omsider står opp mot Trump.

Trumps tidligere stabssjef støtter Pelosi

I et intervju med CNN sier tidligere stabssjef ved Det hvite hus, John Kelly, at han er for å avsette Trump. Kelly stiller seg svært kritisk til presidentens håndtering av onsdagens hendelse.

– Det som skjedde på Capitol Hill er et direkte resultat av hans forgiftning av folkets sinn med løgner og svindel, sier Kelly.