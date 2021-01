Biden kaller dem som stormet kongressbygget for terrorister

NTB

I en tale torsdag kaller USAs påtroppende president Joe Biden stormingen av kongressen onsdag «en av de mørkeste dagene i USAs historie» og angriper Trump.

– Ikke våg å kalle dem demonstranter. De var en opprørsk mobb. Opprørere. Innenlandsterrorister. Det er så enkelt, sa Biden.

Biden kalte stormingen «et angrep på demokratiets høyborg» og gjorde det svært tydelig at han gir president Donald Trump skyld for angrepet.

– Han har sluppet løs et angrep uten sidestykke på våre institusjoner, sa den påtroppende presidenten.

Biden sier Trump har gjort sin forakt for demokratiet, grunnloven og rettsstaten tydelig i alt han har gjort.

– Trump er skyldig i å ha forsøkt å bruke en mobb til å overdøve stemmene til nesten 160 millioner amerikanere, sa han.

Den påtroppende presidenten pekte også på behandlingen opprørerne fikk av politiet, som er blitt kritisert for å ha latt opprørerne slippe billig unna.

– Ingen kan fortelle meg at dersom det hadde vært en gruppe med Black Lives Matter-demonstranter, så ville de ikke blitt behandlet veldig, veldig annerledes fra mobben av kjeltringer som stormet kongressbygningen, sier Biden.

Tordentalen kom under en pressekonferanse der Biden kunngjorde at han nominerer Merrick Garland som justisminister og Vanita Gupta som visejustisminister. Biden kritiserte Trump for at han «har brukt justisdepartementet som sitt personlige advokatfirma».

– Dere jobber ikke for meg. Deres lojalitet er ikke til meg, sa Biden.