USAs samferdselsminister går av etter onsdagens opprør

NTB

USAs samferdselsminister Elaine Chao går av i protest mot det voldelige opprøret og stormingen av kongressen onsdag.

Det skriver Chao selv på Twitter.

– Landet vårt gjennomgikk en traumatisk og fullstendig unngåelig hendelse idet presidentens tilhengere stormet kongressbygningen etter et møte der han talte. På samme måte som jeg er sikker på at er tilfelle for mange av dere, har dette vært dypt urovekkende for meg på en måte jeg ikke kan la passere, skriver Chao i en epost til kollegene i departementet.

Chao har vært samferdselsminister gjennom hele Trumps presidentperiode. Hun er gift med Senatets republikanske flertallsleder, Mitch McConnell, som var tidlig ute med å fordømme stormingen.

McConnell har nå uttalt at onsdagens hendelser utgjorde en enorm svikt i kongressbygningens sikkerhet.

Flere republikanske politikere og embetsmenn har trukket seg fra sine poster det siste døgnet, men Chao er den første på regjeringsnivå. I tillegg har USAs fungerende sikkerhetsminister, Chad Wolf, bedt Trump om å fordømme opptøyene.

Chao presiserer at departementet hennes fortsatt vil samarbeide med mannen Joe Biden har nominert som samferdselsminister, Pete Buttigieg.