Mer enn 50 politifolk skadd i Kongress-stormingen

NTB

Mer enn 50 politifolk ble skadd og flere ble innlagt på sykehus med alvorlige skader etter volden i Washington D.C. onsdag.

Opprørere angrep politifolk målrettet med metalstenger, kjemiske midler og andre våpen, ifølge sjefen for Capitol-politiet i hovedstaden, Steven Sund. Capitol-politiet bevokter Kongressen.

Angrepet er ulikt noe Sund har sett i sin 30 års lange fartstid i politiet i Washington D.C.

En ikke identifisert polititjenesteperson som skjøt og drepte en kvinne, er blitt permittert, ifølge Sund.

Politisjefen forsvarte politiets respons, som er blitt kritisert for å være for veik. Han sier de hadde en robust plan for det han ventet ville bli fredelige demonstrasjoner, men at det som skjedde onsdag var kriminell opprørsatferd.

Sund berømmer politifolkene for heorisk innsats i møte med tusenvis av opprørere.

Fire personer døde inkludert kvinnen som ble skutt og drept. De tre andre døde av medinske årsaker som følge av den kaotiske situasjonen.

Mer enn 50 personer er arrestert etter opptøyene.