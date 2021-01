Demokrater vil ha riksrett mot Trump

NTB

Flere demokrater mener at Donald Trump må stilles for riksrett etter opptøyene i Washington onsdag. Andre vil bruke et grunnlovstillegg for å avsette ham.

Demokraten Ilhan Omar i Representantenes hus skriver på Twitter at hun allerede har begynt å «nedtegne» tiltalepunkter i en riksrettssak mot Trump.

– Donald J. Trump bør stilles for riksrett av Representantenes hus og bli fjernet fra makten av Senatet i USA, skriver hun.

Også den moderate demokraten Seth Moulton fra Massachusetts tar til orde for riksrettssak.

En slik sak vil ta flere måneder, men blir han dømt, mister han muligheten til å stille som presidentkandidat igjen.

– Demokratene vurderer dette fordi de vet at dersom Trump blir dømt i en riksrettssak, kan han ikke stille opp i 2024. Da er han de facto ute av det politiske spill, sier Emil Friis Lauszus i nettmediet Kongressen.com.

Ber Pence overta

Samtidig har demokratene i justiskomiteen i Representantenes hus sendt et brev til visepresident Mike Pence der de ber ham ta over som president.

Det var Pence, ikke Trump, som ga ordre om å sette inn nasjonalgarden i Washington etter at en voldelig mobb trengte seg inn i Kongressen onsdag.

Tidligere på dagen hadde Pence i en telefonsamtale med Trump avvist presidentens oppfordring om å stanse Kongressens formelle godkjenning av Biden som vinner av presidentvalget.

Demokratene i justiskomiteen ber Pence ta i bruk det 25. grunnlovstillegget, som åpner for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten erklæres uegnet for presidentkontoret.

– Ikke mentalt frisk

I brevet fra de 17 demokratene vises det til at selv under opprøret i Washington onsdag, fortsatte president Trump å hevde at valget blir stjålet fra ham.

– I videouttalelsen avslører president Trump at han ikke er mentalt frisk og fortsatt ikke klarer å ta inn over seg og akseptere tapet i 2020-valget. President Trump viser vilje til å oppildne til vold og sosial uro for å velte valget med makt, heter det i brevet.

Det er ikke første gang at folkevalgte demokrater har forsøkt å få fjernet Trump med begrunnelse i hans mentale tilstand.

Tidligere har Zoe Lofgren i Representantenes hus lagt fram en resolusjon der Trump blir bedt om gjennomgå en psykiatrisk undersøkelse for å avgjøre om han er skikket til jobben som president. Forslaget førte ikke fram.

Støtte fra industrien

Mange demokrater tok igjen til orde for et slikt initiativ etter onsdagens kaos i Washington som brøt ut etter at Trump oppfordret sine tilhengere til å marsjere mot Kongressen og gjentok påstander om at han vant valget overlegent. Og de får støtte fra overraskende hold.

Bransjeorganisasjonen for amerikansk industrier, Association of Manufacturers.

– Dette er ikke lov og orden. Dette er kaos. Det er mobbens styre. Det er farlig. Dette er oppvigleri og bør behandles deretter, sier organisasjonens president Jay Simmons i en uttalelse.